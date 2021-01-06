《型男大主廚》的名廚「古錐師」郭主義上個月痛失愛女，31歲女兒輕生不治，郭主義經歷白髮人送黑髮人的痛，郭主義沉默半個多月後，稍早在臉書首發文，他曬出五月天簽名「相信祢在一定是抱著爸爸開心得轉圈圈」，並感性向女兒喊話：「爸爸媽媽永遠愛祢」。

郭主義稍早在臉書曬五月天簽名，並向女兒喊話：「寶貝女兒祢一定超開心的吧，好不容易搶到跨年的票...但是沒辦法到現場看祢最愛的五月天」，郭主義曬出簽名五月天海報，感謝任家萱、五月天以及五月天的工作人員，郭主義噴父愛寫下：「專屬於你親筆簽名，相信祢在一定是抱著爸爸開心得轉圈圈，祢的最愛偶像，爸爸能做的也是這樣而已，只要祢不管在哪裡都要開心幸福，爸爸媽媽永遠愛祢。」

郭主義過去參加料理節目《型男大主廚》走紅，後來他也參與《別讓身體不開心》和主持人Selina成為好友。上月18日，郭主義突然在臉書悲痛拋出震撼彈，直說：「老天在跟我開玩笑嗎？」悲痛愛女輕生，白髮人送黑髮人。

據知，郭主義過去常在臉書分享女兒和準女婿的照片，可見父女情深，今年9月郭主義的女兒在臉書分享婚紗照，開心宣布即將成為人妻，但因為新冠肺炎疫情影響，暫時沒有打算宴客，郭主義女兒與夫婿在板橋經營餐廳，郭主義平時常在臉書幫忙宣傳。去年父親節，郭主義更分享收到女兒孝心紅包，感動表示：「願你們事業順利，身體健康，恩愛滿滿」，並幫女兒打氣，願意當愛女永遠後盾，沒想到女兒卻先走一步，成為長輩心中永遠的痛。

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