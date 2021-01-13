有「國民女友」封號的祈錦鈅（小鈅），因為長相激似周子瑜爆紅，傲人的好身材更有「G級子瑜」稱號，對於近來被網友追問「封不封奶」一事，她則強調連穿細肩帶都會被酸民大作文章，坦言：「已經對自己產生反感」。

祈錦鈅在IG曬出火辣清涼的泳裝照，只見她身穿藍色比基尼，並露出傲人北半球以及深邃事業線，讓所有人看的是鼻血直流，此外一雙無辜大眼對著鏡頭猛放電，更讓人充滿無限遐想，對於被網友提問是否「封奶」？她強調從來都沒有硬要露，純粹是配合當下造型而定，畢竟對於「美」這名詞相當堅持，因此對於「封奶」一詞格外反感，感覺硬被冠上這個稱號後，就連穿細肩帶都會被罵愛露，導致對自己都產生反感，因此前一陣子才會減少露胸部。

此外對於外界只關注她的身材，反而忽略了她的努力以及能力，這讓祈錦鈅坦言不僅侮辱她的專業和智商，甚至強迫自己避開火辣的穿著，導致自己越來越不快樂，因此在幾經考量後決定享受屬於自己人生風景，並接受自己的樣子，不再理會外界的流言蜚語。

對此網友紛紛留言：「常常看到妳正能量的發言，沒想到也是有過低潮時期，會越來越好的」、「活在當下開心比較重要，做自己就對了」、「不用管別人説東説西，對得起自己就好」、「做自己不用讓別人來定義妳」。

(中時新聞網)