女星小S（徐熙娣）雖然貴為綜藝天后，不過她相當親民，也不吝嗇在網上分享生活和家庭日常，而小S昨（13日）深夜則難得在網上感性發文：「你能在舒適圈安分守己的把自己顧好，也很好了！」一番話引發熱議，不過卻有網友留言問小S「你是不是有喝酒」，還釣出小S罕見動怒回應：「有沒有喝酒是重點嗎？」

小S深夜感性發文談舒適圈「你想待在舒適圈，你對挑戰沒興趣，也可以啊」，小S認為，每個人都有自己的人生「你能在舒適圈安分守己的把自己顧好，也很好了！不見得要有燦爛的煙火，就是溫馨的火燭也很浪漫啊！」

小S一番話引發熱議，就有網友好奇小S為何突發感性文章，對此，小S則說：「沒，就看了一堆振奮人心的話！突然不舒服」、「沒怎麼啊，不能文藝一下嗎」，而小S發文也釣魚楊丞琳現身留言「讚」，小S則回應她：「你就是永遠不在舒適圈的人」。

小S微博全文。（圖／取材自小S微博）

有粉絲替小S歸納結論「我不想工作」，還釣出小S回應「我還正要開工咧」，有人好奇反問小S：「你也是這麼樣對你的女兒說的嗎？」對此，小S則說：「我講到一半，他們就飄走了」。同時，但也有網友留言問小S「很感人沒錯。但是你是不是有喝酒。」對此，小S則罕見動怒回應：「有沒有喝酒是重點嗎？以後我發什麼都問：是不是喝了」。

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(中時新聞網)