白冰冰、陽帆、孫協志、王仁甫、許孟哲、台一線阿文與東諺14日主持中視除夕特別節目《牛轉乾坤旺新春》，這次節目祭出十場大秀，其中一場由白冰冰坐著日式花轎從天而降，熱唱改編自〈東京音頭〉的〈台北音頭〉，陽帆睽違多年再度重現陽婆婆角色，詮釋自己數首經典歌曲。有趣的是，白冰冰還在記者會催生孫協志，「我現在是阿嬤心態，我知道他有對象，可以先生再來娶，你是不會生喔」？

王仁甫補槍，「真的不行要檢查。」孫協志則笑回：「這都難說。」談到今年與「好朋友」夏宇童的感情進度，他表示：「一切就是順其自然、水到渠成。」白冰冰自曝與孫協志媽媽過去一起在秀場共事，孫協志則讚她非常敬業，「我們《飢餓遊戲》大概是第一個請冰冰姊脫鞋的節目」。白冰冰大笑說：「我本來以為自己有特權，結果沒有，真的不能吃東西，還叫我這個小短腿跳遠。」

中視除夕特別節目《牛轉乾坤旺新春》集結超多明星。（吳松翰攝）

《牛轉乾坤旺新春》不只大秀好看，還有精采遊戲單元，孫協志表示：「連我們主持多年的遊戲節目，都覺得這次找來60幾個藝人，真的陣仗很大。」陽帆則笑稱以為4、5年前在金鐘獎表演後，陽婆婆不會再出現了，沒想到又粉墨登場，這次還會送出禮物跟獎金給觀眾，孫協志、王仁甫、許孟哲在一旁直呼：「真的好經典，我們從小看陽婆婆長大的」。

白冰冰與陽帆攜手主持中視《我愛冰冰Show》，節目多年來捧紅不少藝人，白冰冰透露這次除夕節目，有不少一線藝人都來拜託是否能在節目露臉，甚至無酬都沒關係，只求可以參與，讓她相當開心，「更感動的是，葉璦菱也來了」。《牛轉乾坤旺新春》眾星雲集，來賓還有龍千玉、蔡小虎、黃妃、曾心梅、秀蘭瑪雅、蘇宥蓉、甲子慧、陳孟賢、陳昭瑋、楊繡惠、白雲、曹西平、吳申梅、蔡佳麟、郭婷筠、陳怡婷、杜忻恬、蔡家蓁、曾瑋中、陳隨意、吳俊宏、朱海君、喬幼、唐儷、謝金晶、李子森、陳思瑋、曾治豪、方順吉以及張涵雅等明星。

白冰冰率領陽帆等主持群 中視新春特企錄影直擊

(中時 )