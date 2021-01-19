民進黨桃園市議員王浩宇遭罷免後，讓藍營士氣大振，除了介入協助將於2月6日投票的高雄市議員黃捷罷免案，也鎖定基進黨立委陳柏惟罷免案，磨刀霍霍。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，黃、陳兩人被罷免的可能性非常高，尤其陳因逢目前國人討厭美國人與萊豬的大環境、台中市由國民黨執政、陳選區是大甲鎮瀾宮董事長顏清標家族地盤3大關鍵，「陳柏惟穩死了」。

吳子嘉今日接受香港媒體《中評社》訪問分析，王浩宇罷免案之所以能通過，因內外環境因素使然，外因拜登即將上任美國總統，其秉持理性、戰略模糊原則，立場較現任總統川普親中，對美中台來說情勢較穩定，這讓蔡政府而言優勢不再，外部環境讓民進黨走向不利，「罷王」案就是一個爆發點。

至於內部因素，吳子嘉表示，萊豬議題是徹底失敗的政策，這點從美國在台協會（AIT）日前在年末影片中，不只沒有台中市市長盧秀燕的畫面，也無行政院長蘇貞昌身影，就能看出。他說，美國本來是希望向台灣人推銷美國豬肉，蘇卻搞成舉國性大衝突，讓台灣人不只討厭萊豬，還連美國人也一起討厭，這點讓AIT處長酈英傑非常不高興。整個大環境政治氛圍有利於「非綠軍」，而綠軍「衝組」人物如王浩宇、陳柏惟便首當其衝，尤其陳11萬多票當選，卻只要7萬多票即可罷免，面對的又是顏清標家族。

至於黃捷罷免案，吳子嘉認為通過機率也很高，因為黃現在太紅，紅到知名度會吸票，而且主要就是吸走綠軍的票，所以現在民進黨挺黃捷的議員都是表面功夫，「一定會暗中反動員、扯後腿」。吳強調，屆時若黃沒被罷免，反對罷免票又衝到很高，將對立聲量拉高到一定水準，那黃以後必選立委無疑；尤其2022年選舉綠營選情本就不利，如果把黃搞成「第一大明星」，以後一定出來選鳳山選區的立委，就算不選立委，以她的聲量也一定吸走至少兩位綠軍議員的票。

(中時新聞網)