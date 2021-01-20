林鳳英透露當地超市也幾乎沒有人。（萬鴻提供）

淡出演藝圈的女星林鳳英與外籍老公馬克結婚已四年，她去年11月冒著新冠疫情感染危機，飛往比利時探夫，原定按過去舊例，她住兩個月就回台陪媽媽過年，不料疫情快速擴大漫延，被迫滯留歐洲的她，目前僅能訂到3月21日返台班機，她說：「我希望能夠提早在1號回到台灣，不然我媽怕要急出憂鬱症了！」

雖然林鳳英每年在比利時的日子不過150天左右，但只要她一回夫家，不只是洗手做羹湯，還一手打理夫家裡裡外外所有事宜，深得公公、小姑的信任，20日是她48歲生日，老公給了她非常貴重的生日禮物，原來他早就去法院辦好遺產分配公證，所有的房產、現金、有價證券都保留了四分之一的繼承權給她，當從老公手上接到法院證明文件時，她說：「當我知道他決定這樣做，所有家族成員都支持的同時，我感受到的不是遺產的價值，而是被所有家人接納、認可的信任。」

有幫夫運的林鳳英，嫁入比利時夫家不久，就讓老公與其前妻所生的孩子恢復親子關係，接著老公掛牌許久的海灘旁的土地也順利出售，加上她以超強廚藝收服了公公、小姑、繼子，以及夫家沾親帶故的親朋好友，使她在夫家頗具地位，家族大事都會尊重她的意見跟看法。林鳳英說：「我跟馬克沒有自己的小孩，所以，我們未來的規劃是要盡興、盡意、盡可能的自在過生活，不鋪張浪費但也不委屈自己。」

林鳳英擁有7張職業證照，去年取得體大碩士學位後，專攻運動傷害復健、擁有運動復健師資認可證的她，已成功幫助了好幾位國手級運動選手不再承受因運動傷害所帶來的疼痛，得以重返運動場繼續參與比賽！

林鳳英過去擔任過走秀模特兒、出過寫真、主持外景美食節目，後來因車禍粉碎性骨折，被診斷即便康復出院，未來人生也將不良於行。但性格堅毅的她，不相信醫生的診斷，經過長達一年痛不欲生的復健過程，她不但重新站立且健步如飛。康復後她重返體大就學，並以自身復健經歷撰寫碩士論文主題，得以順利取得碩士學位。

車禍後林鳳英轉換跑道，告別經營了20多年的演藝事業，先是靠功能性調整型內衣專利取得成功經驗，之後又因著外籍老公的關係，拿到法國綠環保認證純手工製造的馬賽皂亞洲大中華地區的總代理經銷權，每年創下數千萬營業額，她自豪地說：「如果不是因為每年有一半的時間要飛往比利時經營婚姻，沒有認真擴展業務，不然公司營業額早該破億了！」

(中時 )