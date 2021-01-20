33歲NHK電視台美女主播桑子真帆，在螢光幕前形象優質，多次受邀主持電視台年度盛事《紅白歌唱大賽》。然而桑子真帆近日卻慘遭昔日炮友爆料，指她大學時期私生活混亂，更向日媒公開2張親密照為證，其中一張照片還寫著大大的「不倫約會」，讓桑子真帆形象徹底崩壞。

桑子真帆遭日媒《周刊FLASH》踢爆她在美女主播外表下，不為人知的荒淫私生活。一位自稱是桑子真帆霸就讀東京外國語大學時期的學長爆料，稱自己在桑子真帆大一暑假時認識，雖然桑子真帆當時已有男友，但兩人仍時常在住處或飯店幽會。

桑子真帆昔日親密照流出，上頭還寫著不倫約會。(取自日網)

桑子真帆的大學學長還說，兩人交往的9年期間，桑子每次換男友都會告訴他，最驚人的是，只要是桑子真帆看中的對象，不管對方有沒有女友她都不在乎，還認為搶好姐妹的男友十分刺激。

桑子真帆昔日與炮友親密照流出。(取自日網)

大學學長更回憶，包括他在內，桑子真帆最多同時與3人交往。只是隨著桑子真帆2015年從地方電視台調到東京，知名度越來越大，便逐漸疏遠了這位炮友兼學長，並封鎖對方。

據悉，桑子真帆2018年與男主播谷岡慎一離婚後，目前與日本知名指揮家小澤征爾與女星入江美樹的46歲演員兒子小澤征悅穩定交往中，兩人多次傳出好事近，此次她被昔日學長爆料荒淫事蹟，也讓外界好奇她的戀情是否會因此受到影響。

(中時新聞網)