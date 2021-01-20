總統蔡英文今(20)日在民進黨中常會上高調表示，將不會對黃捷的罷免案坐視不管，「一定要守住」黃捷的罷免案；但這個說法引來外界的疑惑，因為同樣遭到罷免的民進黨籍桃園市議員王浩宇，黨內明顯是將罷免冷處理，但對於黨外人士黃捷卻高調宣布將全力協助，這個做法相當奇怪。

對此，就有網友用兩句話解答這個問題，他表示：民進黨應不應該動員救王浩宇？不該，因為救不了還會有反效果。那民進黨應不應該動員救黃捷？該，因為救不了還會有反效果。

該網友認為，民進黨根本就不想要幫黃捷，罷免案正常的處理方式就是使其投票率降低，不要讓他越過罷免門檻，就像是黃國昌以及蔡正元的案子一樣。王浩宇以及韓國瑜的罷免案會通過，就是因為他搞得全國知名，不投票好像對不起當地人一樣。

民進黨不該幫王浩宇，因為幫了也救不了，反而會衝高他的罷免票。黃捷的罷免案也是同理，搞不好原本投票率沒這麼高，但一幫下去就一舉衝過門檻，造成反效果。但是為什麼民進黨該幫他？該網友笑稱「因為民進黨根本就不想要留她一命」。

(中時新聞網)