南韓是偶像團體生產大國，當地也有不少個人特色鮮明的模特兒受到擁戴，其中有一名大尺度模特兒Pia（박서빈），她在2017年偶然踏入模特兒的領域，每每推出寫真集都被瘋狂搶購；近期Pia又大方挑戰禁忌尺度，全裸僅用緞帶擋住重點部位，性感程度讓網友看了都快受不了。

女模特兒Pia有一張清純稚氣的臉蛋，雖然是單眼皮但在鏡頭前總是相當有自信，且她有和清純臉大反差的魔鬼身材，身高165公分、體重49公斤，33C、25、37火辣身材，每次出席攝影活動，幾乎都會造成爆滿的情況。

近期Pia又大方挑戰禁忌尺度，全裸僅用緞帶擋住重點部位，性感程度讓網友看了都快受不了。(圖/ 摘自Pia IG)

Pia對自己身材有自信，因此在她的社群平台都能看到各種大尺度美照，不久前她更決定全裸上陣拍線上寫真集，在白皙光滑的身體僅用紅色緞帶遮住重點部位，把自己變成一個巨型禮物，露出大面積肉色，和她清純臉呈現極大反差。

大票網友被Pia突破尺度的新作品美暈，忍不住驚呼「眼睛看哪裡都不對」、「我已經失血過多」、「Pia不管怎麼拍都美啊」、「好想把蝴蝶結拆掉啊」、「好喜歡Pia可愛的臉蛋」、「每次從臉往下看都不斷讚嘆啊」、「這太性感太犯規」。

目前Pia已踏入模特兒行業3年多的時間，儘管有酸民認為她身材太豐腴，但她先前曾表示，「我非常喜歡自己的身材，所以不排斥全裸拍攝，因為只有我一人看到真是太可惜啦」。

(中時新聞網)