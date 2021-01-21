民進黨主席、總統蔡英文在黨內中常會上高調宣布，將協助高雄市議員黃捷度過罷免案。這個說法把鳳山民眾惹毛了，直呼民進黨滿腦子都在想選舉，對疫情、對萊豬食安漠不關心，臉書粉專「wetalk高雄」更發文呼籲鳳山民眾，罷免黃捷、打臉蔡英文！

該粉專表示，民進黨向來選舉掛帥，外交亂搞、南向失敗、不斷告人惡整人民的菸菸大黨，對人民扎刀，卻對黃捷送暖。在蔡英文心目中，憤怒的人民不但排在豬的後面，甚至排在黃捷的後面。

該粉專指出，蔡英文下令要辦的事，至今無人可擋。軍公教年改，管你多少壯士上街頭，她說砍就砍。追殺政敵，東西廠戮力辦事，連法院大法官都要配合。萊豬進口，管你老弱婦孺哭天搶地、人人皆曰不可，她就是能押著一群綠委乖乖投票，逼著人民要把吃萊豬的風險，吞下去！

這些人民都拿她沒辦法，「誰叫我們總統票投輸她。」但該粉專表示，罷免黃捷，「我們會拿她沒辦法嗎？」她要保黃捷，保得住嗎？當然不是！投票對象是黃捷、握有選票的是鳳山市民，大家在王浩宇罷免後士氣高漲，當然有機會罷免黃捷，打臉蔡英文！該粉專呼籲勇敢的鳳山人，起來吧！

(中時新聞網)