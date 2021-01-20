總統蔡英文今(20)日在民進黨的中常會上高調宣布將不會對黃捷的罷免案坐視不管，「一定要守住」黃捷的罷免案；蔡英文這次宣示，讓人渣文本、輔大教授周偉航在臉書中笑稱，民進黨已經明確宣示了，從今天起，只要支持黃捷罷免案的人，通通都將淪為「中共同路人」！

民進黨桃園市議員王浩宇罷免案通過，讓藍營士氣大振，針對後續的「罷捷案」，蔡英文明確表達民進黨立場，蔡英文也在中常會中表示，「王浩宇和黃捷的狀況不同」，將給支持者清楚的指令，「一定要守住」，否則支持者會受不了。

周偉航在他的臉書粉專「特急件小周的人渣文本」發文表示，蔡英文已經表態了，從今天開始將全力力挺黃捷，狠酸近日一個個跳出來反黃捷的綠營側翼團體，以「他們自己的標準」，準備即日起通通列為中共同路人囉！

周偉航的說法讓網友都笑了，留言表示「蔡英文彈指，王浩宇就好好當個民進黨黨員吧」、「所以王浩宇跟黃捷到底是哪裡不同？蔡英文你要說清楚啊」、「王浩宇會哭哭，自己的黨都沒人挺」、「決定正面迎擊可要保證不同意人數超過同意啊，不然肯定過門檻」、「側翼的腦子真的很難懂」、「不知道浩宇看了會不會空虛寂寞覺得冷」、「不救自家人寧可救外人，王浩宇人品到底多差啊」。

(中時新聞網)