日本女星安達祐實從童星就出道，演過多部電視劇和電影，由於安達祐實擁一張不老童顏，也常讓外界都不敢相信她今年就要迎接40歲，不過安達祐實近日卻驚冒一頭銀髮，照片曝光引發網熱議，驚訝童顏美女也有白頭髮，對此，安達祐實則霸氣回應：「灰白的頭髮並不難過，人們只要活著就變老。我不覺得悲傷」。

安達祐實日前在IG曬出近照，但高顏值的她卻驚冒一頭銀髮，照片曝光引發網友熱議，就有人留言：「連祐實都有白頭髮」，還釣出安達祐實高EQ回應：「灰白的頭髮並不難過，人們只要活著就變老。我不覺得悲傷，能夠活到那個年紀，反而要高興吧」。

同時，安達祐實也提到，她頭上並非白髮、而是染髮的效果，原來是安達祐實把內層頭髮染成銀色，外層頭髮則是黑色，讓髮型呈現內外兩層的效果，而當安達祐實綁起馬尾、露出銀髮，才會被網友誤以為她長白髮。

安達祐實12歲時就以童星身分出道，並演出《無家可歸的小孩》紅遍大街小巷，其中安達祐實一句「同情我就給我錢」的台詞，在當時還掀起一陣流行，不過安達祐實成年後，礙於清純童顏，導致她戲路屢被受限，但也因為安達祐實天生麗質，她的不老神顏完全不見歲月痕跡，讓外界難以相信她今年要滿40歲，且還是一對孩子的媽咪，保養有術相當不科學。

(中時新聞網)