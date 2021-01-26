行政院文化獎得主朱宗慶近期出版 《玩真的！朱宗慶的藝術文化必修課》一書，分享人生歷程。（杜宜諳攝）

不管是「朱老師」、「朱校長」，還是「朱董事長」，行政院文化獎得主朱宗慶有很多身分，然而，和他相識整整50年的恩師賴德和表示，他在朱宗慶青年時期認識他，「那時他很木訥寡言，說起話還有點大舌頭，但現在變成『名嘴』，到處和大家分享他的人生經驗。」

賴德和表示，1971年他在國立藝專（現台藝大）音樂系當助教，「當助教和學生會有很多互動，我發現有個孩子很害羞，但特別勤奮，需要搬樂器時，他就會主動幫忙，根本不是他分內的事，他也樂於幫忙。50年來，他變了很多，唯一不變的，就是真誠。」

賴德和是國家文藝獎得主、前輩作曲家，他表示，台灣在打擊樂的發展，曾經落後世界50年，過去台灣音樂系沒有打擊樂主修，1982年，作曲家馬水龍希望在國立藝術學院（現北藝大）音樂系設打擊樂主修，「當時馬老師不知道可以找誰擔任老師，我想到了朱宗慶，就推薦給馬老師。」

賴德和表示，朱宗慶對打擊樂的推廣和努力，讓台灣現在變成國際樂壇打擊樂的重鎮，是很不容易的事。

(中時 )