女星邵雨薇外形甜美，演過《1989一念間》、《極品絕配》、《天巡者》等作品，受到許多觀眾喜愛，是新一代華劇女神，近來她在社群平台分享童年照，被網友認證是從小美到大，尤其遺傳了帥爸的高挺鼻子，完全打臉了整鼻的謠言。

邵雨薇表示，自己算是調皮搞怪型的小孩，小時候拍照一定要和別人在不同位置，或是故意耍酷不笑、插腰交叉站，成長過程總是鬼靈精怪，另外，童年的她喜歡上台表演才藝，但一下台就害羞到不行，回家後話又特別多，常被媽媽說「搞威」。

邵雨薇(右一)的高挺鼻子是像到爸爸。（圖／翻攝自邵雨薇臉書）

邵雨薇還透露，小時候沒什麼特別的夢想，只有非常專心當下的每一刻，曾經因為看了電視而沒好好吃飯，一口飯竟吃了一個小時，或是在百貨公司前表演搖呼拉圈，還搖到忘我被大人叫下來，但邵雨薇很樂意如此，「喜歡沉醉在某個當下的自己，那些回憶也許到老都不會忘記」。

回憶起小時候，邵雨薇不忘曬出童年照，畫面中，她和姊姊、妹妹以及爸爸一起慶生，眾人都盯著面前的蛋糕，卻只有她看向鏡頭，果然如她所說是搞怪型的小孩。

而這也是邵雨薇難得曬出爸爸年輕帥照，她提到不管自己澄清幾次，總是會被說鼻子是整的，因此這回直接曬出證據，證明高挺鼻子完全是來自爸爸的優良基因，並向爸爸喊話：「老爸，都是你害的啦，鼻子長得這麼好，害我像到你。」直接打臉整鼻的酸言酸語。

(中時新聞網)