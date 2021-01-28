大陸知名鋼琴家郎朗和小12歲德韓混血老婆吉娜愛麗絲（Gina Alice Redlinger）前年6月閃婚，去年10月報喜懷孕，今（28日）郎朗曬出一家三口握手照，宣布升級當新手爸媽，受到大批祝福。

郎朗在微博曬出夫妻倆和寶寶小手交疊的照片，樂喊：「家庭音樂會的小聽眾，他來了」，吉娜也同時發文報喜，小倆口升格當父母的喜悅表露無遺，立刻吸引許多粉絲留言道賀「三隻手，一隻走向世界，一隻剛走向世界，一隻帶著兩人走向世界」、「哇，聽著鋼琴曲出生的小天使，應該說話就像音符一樣悅耳，抬手就會鋼琴吧」、「恭喜仙女生了」。

郎朗喜曬一家三口握手溫馨照。（圖／翻攝自微博）

事實上，吉娜在懷孕期間，儘管挺著孕肚仍四肢纖細，更不科學地還維持小蠻腰，完全不像孕婦的極佳狀態，頻頻上熱搜引起討論，卻也因此引發部分網友反彈，認為不該一直鼓吹女性在孕期的時候，身材還要保持得多好，甚至連大陸官媒《人民日報》也在微博直接點名批評「只關注少女感，可能就忽視了疼痛感；眼裡只有瘦腰，就看不到受苦，懷孕的苦痛就可能在關於『完美身材』的討論中被消解」，認為孕育新生命的過程，就不可避免被矮化或庸俗化。

對此，郎朗曾發聲喊屈：「我們從來沒想過讓大家少吃，這和我們的想法完全不一致」，並心疼護妻說：「吉娜有創作、音樂的才華，大家別老說腰了。」

(中時新聞網)