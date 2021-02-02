藝人謝忻昨（1日）突然在臉書PO出一篇道歉文，原來她前幾天和攝影師朋友到校園拍照，沒有注意到其他學生，似乎打擾到別人，沉默幾天還是覺得過意不去，雖然不知道當事人會不會看到，仍寫下235字的道歉文表達心意。

謝忻還原當天的來龍去脈，她與攝影師友人到某校園拍生活照，發現一座有落地玻璃窗的圖書館，因為覺得很漂亮就把這裡當背景，花了5分鐘拍攝，當她不經意的回頭，赫然發現館內有幾位靠窗的同學露出不開心的表情，讓她離開後依舊耿耿於懷。

謝忻冷靜回想後，覺得自己真的不應該，「我覺得應該是侵犯到人家的隱私權了，將心比心，今天如果是我在圖書館裡認真地自習，而外頭有人自顧自地把我當成背景拍照，我應該也不會很開心。」

她希望能向被打擾到的同學們說聲抱歉，但不知道怎麼聯繫，只好在臉書發文傳達歉意，「希望我運氣好，你們剛好有輾轉看到這篇，真是不好意思打擾到你們看書了，再次抱歉。」

謝忻勇敢認錯並在公開平台示意的行為，受到不少網友讚賞，紛紛留言：「如果真的是打擾到別人，妳能這麼大方承認自己錯誤，給妳一個讚」、「如果是我，我會選擇原諒妳的無心之過，小美女」、「真是一位細心又貼心的正妹」也有人希望她不要把此事放在心上，「有一次經驗，下一次開始就知道要避開」。

(中時新聞網)