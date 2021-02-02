鄭明典表示，鋒面已經到台灣附近，結構不是很完整，等北風增強迎鋒面就會下雨了。(翻攝自 鄭明典臉書)

東北季風增強，今天白天北部、宜花從昨天的26度驟降至16度，桃園以北、東半部局部地區有機會出現短暫降雨，中央氣象局長鄭明典在臉書PO出衛星雲圖，表示鋒面已經到台灣，「北風再增強，迎風面就可能有點雨了！」

鄭明典今天早上在臉書指出，目前鋒面到了台灣北部附近，但結構不是很完整，增強的北風還很淺，「雲形反映氣流，台灣這端很明顯的繞山運動！」現在台灣上空幾乎都是晴空，等北風再增強，迎風面北台灣、東半部就可能有點下雨了。

對此，網友紛紛留言，「難怪今天下午台南空品預測轉好」、「要不中部每次都是大晴天」、「空品轉好的關鍵啊」。

氣象局資料顯示，東北季風今天上午開始增強，下午起桃園至台南，東半部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門將出現9至10級強陣風，桃園以北及東半部雲量逐漸增多，局部地區有短暫降雨，新竹以南則為多雲到晴。並提醒東北季風將挾帶輕微境外污染物南下，下風處中南部地區污染物易累積，影響程度要視上游累積情形及降雨強度而有所變化。

氣象局表示，周三（3日）起東北季風減弱，氣溫稍回升，各地大多為多雲到晴，東半部局部短暫雨，下周日（7日）北部水氣略增，大台北山區也有局部短暫雨。下周一（8日）東北季風再增強，北部及東北部氣溫下降，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲。下周二至除夕(9日至11日)天氣漸不穩定，各地雲量增多，預計小年夜(10日)前後全台降雨機率將提高。

(中時新聞網)