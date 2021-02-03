網路紅人家家（王盈）去年11月在直播中換泳衣不慎走光，影片被網友錄下後瘋傳，讓家家一夕之間爆紅，一個月後家家重開IG，並將簡介中的「家家」二字刪除，只稱自己「王盈」，有意重新出發。昨(2日)她曬出2年前的照片試水溫，自曝最近體重直掉，三餐正常體重卻只有40公斤，疑因壓力大健康出狀況，

身高160公分的家家原本有30C、22、35的性感三圍，她不僅臉蛋美，比例佳，還有有一雙纖白長腿，過去她常在網上跟粉絲互動，曾鬧出鏡子反射走光事件，去年11月她跟粉絲打賭，挑戰不遮臉直播換泳衣，卻在過程中上衣滑落，上圍毫無遮掩出現在鏡頭前，讓她當場嚇翻，事情爆出後，走光的影片被網友截圖瘋傳，家家為此一度關掉IG，徹底封口。

家家昨日發文。（圖／翻攝自jiajia0119 IG）

為此，曾爆料網紅內幕的橫綱凱咪，看了影片批評家家疑似想紅炒作，「你真是『不小心』從『後面』解開了你的胸罩，真是不小的心」，並指家家的胸部疑有進廠維修過，形狀太挺不夠自然，又批評：「關版也沒用呀，全台都瘋傳了，過幾天才開版熱度就退了，記得專訪不要用哭的喔，會有反效果，可以表現呆萌，網友會買單，因為妳一臉清純短髮控會升天的。」

家家過去常貼美照，分享好身材。（圖／翻攝自jiajia0119 IG）

風波過去後，家家又重回IG貼美照，寫下：「不要為小事遮住視線，我們還有更大的世界」，最近她自曝兩年前在國外的照片，直說：「在國外被養的又圓又胖，那時體重還能45、46來回跑，現在三餐正常，體重竟然只有40」，並表示：「好懷念的兩頰肉，膠原蛋白流失中」，可見她當時臉頰比較圓潤，眼睛也看起來比較大，網友也關心說：「努力吃回來！」、「好想分一點肉給你」、「這真的很想捏」、「很水」。

(中時新聞網)