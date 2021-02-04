情人節將近，不少人會藉此機會向愛人表達心意。不過一名馬來西亞的男大生可忙了，日前他向當地一家蛋糕店，一口氣訂了5個同樣的蛋糕，但卻分別配送到5個不同地址，原來該名男大生同時交了5位女友，店家還貼心詢問，「蛋糕上面都寫一樣的message嗎？」，而蛋糕店事後也透露，會這樣問，是因這已不是男子第一次訂購蛋糕要分送給不同人。

綜合外媒報導，「Pandora Cakes」是位於吉隆坡的蛋糕店，日前該店把和男大生下訂蛋糕的對話紀錄發到網路上，從中可以看到，這名男大生訂購了5個6吋的芒果口味蛋糕，特別叮嚀店家，要分別送到5個不同地址，還要求店家在每個蛋糕上，都寫下一段同樣的情話。

不僅如此，這名男大生還在對話中透露，有2位是最近新交往的女朋友，據報導指出，其實這不是男大生第一次訂購多個蛋糕送給不同人，店家表示，從去年7月開始算起，這已經是他第5次訂購多個蛋糕，第1次訂時只送給1位女生，第2次送給3位，第3次送給6位，第4次4位，這次則是5位。

新聞曝光後不少網友揶揄該名男大生，「怎麼做到的？大師可以教我嗎」、「厲害了，時間管理大師」、「在情人節收到芒果蛋糕的女生要注意了」，不過有網友認為，店家把和客人對話貼出來不太妥當，「客人訂單的詳細內容都被貼出來，店家真是不懂得保護客人隱私」。

(中時新聞網)