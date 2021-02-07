知名經紀人孫德榮（孫總）捧紅羅志祥（小豬），但師徒倆在20年前曾產生心結，直到去年底才因為一通電話聊開，如今兩人破冰再聚，孫德榮與羅志祥在今（7日）凌晨PO聚會照，孫德榮開心發文：「很開心大兒子重回我身邊」，而羅志祥也曬合照直呼：「我人前面一點 顯得你臉小！」

孫德榮、羅志祥去年12月透過友人重新聯繫上，雙方花了近1小時深聊，解開20多年的心結，而孫德榮去年過60大壽時，羅志祥也發了1分多鐘的影片送祝福，而如今兩人已正式見面，孫德榮今凌晨就PO出與羅志祥聚會影片，並寫下：「很開心大兒子重回我身邊」，只見孫德榮開心下車與小豬赴約，而羅志祥則早已在餐廳門口迎接孫總。

雙方聚會聊得開心，事後還不約而同曬出合照，羅志祥調皮發文：「沒事 我人前面一點 顯得你臉小！哈哈哈」，網友虧小豬「所以意思是孫總臉很大嗎？」還釣出羅志祥回應：「安靜」，同時，羅志祥也表示：「誤會解開了，我現在跟孫總是Bro（兄弟）」，而孫德榮也開心說：「謝謝大家！今晚我超開心」。

沒事 我人前面ㄧ點 顯得你臉小！哈哈哈 由羅志祥 SHOW 發佈於 2021年2月6日 星期六

孫德榮當年挖掘羅志祥，把小豬捧紅成為四大天王，但師徒事後卻鬧僵，羅志祥指控孫德榮對他性騷擾，孫德榮大受打擊，對此事耿耿於懷，不過羅志祥去年4月爆發分手風波時，孫德榮以德報怨，還喊小豬是「孩子」，並發聲明為羅志祥求情，隨著雙方聚會破冰，也讓外界期待羅志祥之後與孫德榮是否會合作。

(中時新聞網)