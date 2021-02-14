57歲「功夫皇帝」李連杰，早前因受甲狀腺機能亢進所擾，需服藥控制病情，加上常被拍到頭髮蒼白、衰老如80歲老翁照，健康狀況也成為外界關注焦點，近日，他被造謠「死訊」，不過他絲毫沒受影響，大年初一也在社群發文，祝賀大家新年快樂。

除夕時陸網瘋傳李連杰病逝消息，還附上靈堂照增加可信性，網友聲稱都是從父母那裡得知的訊息，其實，這不是李連杰第一次被造謠「死亡」，大年初一他也直接曬出近照，除了祝新年快樂，也祝大家牛年事業興旺。而照片中李連杰雖然頂著白髮，但看起來精神奕奕，氣色看上去也相當好。

李連杰被瞎傳死訊。(圖/翻攝自網易娛樂)

李連杰2013年罹患甲狀腺機能亢進，必須吃藥控制，因此身體出現腫脹、發胖、凸眼等狀況，之後又一度被拍到衰老如80歲老翁照，連背都挺不直，還要人家攙扶，更遭瞎傳「心肌梗塞死亡」、「殘廢」，還好他本人出面闢謠，強調自己身體「沒事兒」。

加上他去年還參與由大陸女星劉亦菲主演的迪士尼真人電影《花木蘭》的演出，並扮演「皇帝」一角，精神和氣色都相當不錯，和之前憔悴模樣差很大。李連杰和妻子利智結婚多年，育有兩個女兒Jane、Jada，兩人遺傳父母好基因，不僅是學霸，還擁有亮麗外貌和姣好身材，讓網友都直呼想認岳父。

(中時新聞網)