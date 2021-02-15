雲林縣西螺鎮福興宮太平媽14日深夜11點抽公籤，國運籤為第55籤中平籤，福興宮董事長楊文鐘說明上半年因疫情影響大家會比較辛苦，但只要執政者拿出好政策，下半年國運就會轉好、否極泰來。

新春農曆正月初四日接神日，西螺福興宮舉行接神祈福儀式，隨後由楊文鐘率廟方董監事進行開聖籤抽辛丑年公籤儀式，依照國運、人口、五穀、六畜等順序分別抽出4首籤詩。

國運籤抽中第55籤「郭華醉酒誤佳期，玉堂春求佛嫁良緣」，內容為「須知進退總虛言，看看發暗未必全，珠玉深藏還未變，心中但得枉徒然」，籤意大略是凡事未能十全，不必患得患失且須示實務進退，累積實力韜光養晦，如同深藏珠玉般，便能夠得到重見光芒的時機。

楊文鐘表示，國運籤運勢中平，意謂今年上半年台灣受疫情影響，各行各業都會比較辛苦一點，但只要政府與民眾都持續加強防疫不要放棄，加上執政者推出好的政策，國運在下半年就會變好，希望太平媽的公籤可以提供給大家參考，祈願全國民眾一起守護家園，確保台灣平安。

(中時 )