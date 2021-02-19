知名變性網紅「罔腰」，2017年接受變性手術後，順利成為女兒身，昨（18日）在IG貼出超音波照，宣布懷孕喜訊，但沒有子宮的她究竟如何懷孕？引發不少網友質疑，對此男友坦言是接受「人體測試」，未料卻被高醫狠狠打臉，她也在IG限時動態做出回應。

罔腰在IG曬出超音波照公布懷孕喜訊，卻引起大批網友質疑「沒有子宮如何懷孕？」對此男友強調是在做人體實驗，不過詳細內容無法公開，更強調費用是天價，至於手術過程就是在肚子開很小的洞，讓胚胎能放進去，由於檢驗單上標示地點為高醫，讓高醫婦產科醫師詹德富澄清「全台沒有任何醫院進行無子宮者受孕的人體試驗」，更強調台灣所有人體試驗都是不收費，對罔腰懷孕一事抱持懷疑態度。

不滿遭網友質疑懷孕，罔腰在限時動態發文回嗆。（圖／wen810615 IG）

對於宣布懷孕喜訊，卻面臨不少網友冷言嘲諷，甚至還被醫院打臉駁斥，罔腰在IG發了限時動態回嗆：「嘴在你們嘴上，我一樣過我安穩生活」，更表示消息曝光後，開始被電話轟炸，讓她揚言準備要換手機號碼，不過她仍不畏流言蜚語，曬出和男友穿情侶裝的合照，只見男友撫摸她的孕肚，甜蜜模樣羨煞旁人，而男友也在限時動態發照，只見罔腰在醫院候診量血壓，兩人似乎做好迎接新生命到來的準備。

罔腰曬男友撫摸孕肚合照放閃。（圖／wen810615 IG）

對此，婦產科醫師蘇怡寧在臉書上發文分享，變性網紅罔腰爆出懷孕的消息，強調「腹腔懷孕會死人的」，雖然不知道發生什麼事情，但基於醫學常識，他表示：「我祝福你，但不要鬼扯」。

(中時新聞網)