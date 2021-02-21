大陸女星董璇近期在螢光幕上相當活躍，她在古裝劇《有翡》是演辛辣狠毒「段九娘」，日前並在真人秀《乘風破浪的姐姐2》參賽，董璇一舉一動都是話題，而41歲董璇近日則在登上陸綜《了不起藝能》精彩詮釋10秒落淚，董璇的眼神滿是憂傷情緒，讓人看了很揪心。

41歲董璇近日登上陸綜《了不起藝能》擔任導師，她也大方挑戰10秒落淚，演技派的董璇培養情緒，搭配梁靜茹的《可惜不是你》，董璇的神情逐漸憂傷，而她的眼眶也開始滾出淚水，最後，眼淚就從董璇的眼中奪眶而出，她的精彩表現獲得全場滿堂彩。

董璇登上陸粽《了不起藝能》擔任導師，她也精彩挑戰對視要詮釋10秒落淚。（圖／取材自董璇工作室微博）

董璇事後則提到，她會把自己在生活中覺得委屈的事、情緒轉移到當下，不免讓外界想到，董璇過去曾與男星高雲翔有過一段婚姻，不過高雲翔2018年卻在澳洲捲入性侵事件，儘管事後獲判罪名不成立，但仍賠上兩人8年婚姻，最後仍以離婚收場。

節目《了不起藝能》事後也曬釋出未播花絮，董璇在專訪中提到她已沒有信心再挑戰演少女，董璇表示：「什麼年齡段、演什麼樣的角色」，她認為演員必須認清自己、不能過於自負「我自己都不相信了，就更別提觀眾（要）去相信了」，不過董璇也提到，她能演的角色、年輕演員可能就演不了，例如：媽媽、上司「一個是人生經歷太少，還有他們（年輕演員）演戲的經歷太少」。

(中時新聞網)