大陸男高音歌唱家高保利早年以〈溜溜的情歌〉、〈天藍藍〉等名曲廣為人知，被封為「西部歌王」。昨(25日)演唱〈忐忑〉走紅的女歌手龔琳娜證實24日高保利在高速公路遇到車禍，不幸身亡，享年44歲，龔琳娜痛心說：「很久沒見，陰陽相隔，非常難過」。

高保利原本是山西省靈丘縣羅羅腔劇團的演員，因喜歡唱歌放棄安穩工作到北京打拚，被歌唱家王崑收為弟子，從此成為演唱家，2008年山西省大同市政協委員和人大代表封高保利為「西部歌王」，高保利獲獎無數，曾獲選第12屆全國青年歌手電視大獎賽「原生態個人唱法優秀獎得主」，及第4屆中國民族文化博覽會獲民族歌手金獎。

龔琳娜發文。（圖／翻攝自龔琳娜微博）

高保利小時候家庭並不富裕，然他為了圓夢毅然決然放棄原先的工作，最後終於出頭天，不僅出專輯，也在2012年回到家鄉山西舉辦個人演唱會，好友閻維文、譚晶、李雨兒現身助陣。早年他一個月僅有1、2000元人民幣收入，闖出名號後，每回通告酬勞都達數萬元人民幣，而他走紅後不忘回報父母，一度邀爸媽來北京生活，但他父親習慣農村生活，在都市住了幾天就回到老家。

譚晶發文。（圖／翻攝自譚晶Jacqueline微博）

高保利也樂於回饋社會，加入大同城鄉手拉手愛心團隊，成為扶貧大使，他受訪曾說：「有人說，我是大同的驕傲，我不敢接受。但作為大同人，我感到驕傲」。昨龔琳娜宣布他的死訊，感嘆說：「山西的好歌手高保利，昨天下午三點多（2月24日）在去太原的高速路上車禍遇難，非常突然，很久沒見，陰陽相隔，非常難過」，譚晶錯愕表示：「聽到消息不能相信，馬上打電話給保利…年前還通話年後聚的，這一切為什麼這麼突然！那麼好的兄弟那麼好的人，太難過了。」

(中時新聞網)