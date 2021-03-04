俗話說：「得不到的永遠在騷動，被偏愛的有恃無恐。」有些人越得不到一個人，便越想得到，面對容易得到的反而不在乎，很少人會滿足於一成不變的生活，人人都喜歡挑戰。搜狐網命理專欄就指出，金牛、天秤及射手座是3大得不到反而會越來越愛你的星座。

▍金牛座

金牛座向來規規矩矩，很少做出令別人意想不到的事情。在愛情裡，金牛座顯現出了自己不同尋常的一面，他們會喜歡別人以為他們會討厭的人，尤其越不容易得到的人，金牛座越會心生嚮往，內心的野獸會被激發出來，一定要得到對方。

▍天秤座

追求天秤座的人很多，他們的桃花運實在是太旺了，但追得越勤，天秤座越不會喜歡你！偶爾欲擒故縱，撩撥他們的心，天秤座才會看你一眼。越不容易得到，天秤座越有興趣試一試，這是他們的虛榮心在作祟，但這就是他們表達愛的方式，對你的感覺並不只有征服，愛慕也不會少。

▍射手座

射手座生來就有反骨的個性，不僅不愛走尋常路，更勇於接受挑戰，他們傾向喜歡上不容易得到的人，這是他們給自己找的「麻煩」，也樂於解決這個麻煩，越不容易得到，射手座越要得到！假設太容易得到，他們便會失去追求的興趣。

(中時新聞網)