62歲日本樂壇教父小室哲哉，上月宣布和樂團「globe」主唱KEIKO離婚，19年婚姻告終，回顧兩人一路走來，2011年KEIKO因腦中風住院，小室哲哉不離不棄陪伴她走過，但卻在2018年爆出出軌女護理師，近日KEIKO接受訪問，首度對這段感情表態，直言永遠不會原諒小室哲哉，當時得知對方外遇時十分震驚。

曾捧紅華原朋美、鈴木亞美以及安室奈美惠等人，在和KEIKO結婚前，他曾有過2段婚姻，分別是和大谷香奈子、吉田麻美，兩人熱戀時經常曬恩愛，2011年10月KEIKO在家中因腦中風出血暈倒，多虧有丈夫將她緊急送醫才撿回一命，近年KEIKO在積極治療之下，她也逐漸康復。

當時因為此事，小室哲哉營造出了好丈夫形象，2018年小室哲哉將女護理師帶回家，開記者會卻表示，由於老婆的言行已經退化到小學4年級，因此無法將對方視為正常女人，對此感到十分疲憊，也強調自己不可能偷吃，因為他「沒有普通男子的能力」，並宣布引退。

然而KEIKO接受日媒《女性SEVEN》卻坦言，「小室哲哉當時在記者會上說因照顧病妻，感到身心俱疲，讓人誤以為我只有小學4年級程度，事實上，我病後過著正常生活，不需要有人照顧。」不滿小室哲哉讓外界誤會，表示她現在也定期會到醫院接受復健和腦部訓練，也希望為了家人和逝世的父親再重回歌壇。

(中時新聞網)