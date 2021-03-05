邁入第23屆的台北電影節今5日宣布由導演易智言接任資深攝影師李屏賓，成為新任主席。易智言表示：「收到邀約很意外，很榮幸，很緊張，也有一點興奮。」但也相信傳承就是應該如此；對於台北電影節的未來展望，易智言說，將維持台北電影節已建立起的大膽創新風格，並將特別專注在幕前幕後的新人培育，期待影展「能在蒼茫的電影大海中，發揮最大的新浪潮騷動。」

易智言為知名影視導演，除電視劇《危險心靈》曾獲金鐘獎肯定外，執導電影《寂寞芳心俱樂部》、《藍色大門》、《行動代號：孫中山》等片皆在國內外影展獲獎，並發掘桂綸鎂、陳柏霖、張孝全、黃河、張書豪等知名演員，近年創作動畫長片《廢棄之城》，亦獲得第57屆金馬獎最佳動畫長片肯定。

易智言與台北電影節淵源深厚，除了劇情長片《行動代號：孫中山》在台北電影節舉辦世界首映，並在當屆獲得台北電影獎最佳編劇外，去年也擔任台北電影節國際新導演競賽評審團主席一職。

去年新冠疫情爆發，各大國際影展紛紛停辦或改變舉辦形式的情況下，台北電影節在李屏賓的帶領下，成為疫情爆發後首個成功實體舉辦的國際影展，並創下近5年來參與人數及票房新高紀錄。李屏賓表示，自接任台北電影節主席以來，一路看著台北電影節走過風雨，日漸茁壯，如今已成為台灣電影人的家；他也讚許易智言提拔新銳不遺餘力，完全切合台北電影節的精神，也相信影展在新任主席的帶領之下，能夠辦得更好。

2021台北電影節將自6月24日至7月10日舉辦，台北電影獎徵件（短片及動畫片於3月15日截止，劇情長片及紀錄片於4月1日截止）及國際新導演競賽徵件（4月1日截止）現正開放報名，入圍名單將於5月14日公布，相關資訊及活動網站，可至台北電影節官方網站查訊。

(中時 )