鯉魚潭面紅色的油汙現象，確認是葡萄球藻的藻華現象，藻類是無毒的，已拉起吸油棉防止擴散。（王志偉攝）

花蓮著名風景區鯉魚潭，近日被發現潭面冒出大面積紅色懸浮物，乍看猶如油污，還散發出臭味，遊客走避，商家擔心遭污染，花東縱管國家風景區管理處委託國立東華大學調查，確認是葡萄球藻，孳生疑與溫差大有關，雖然無毒也不是外來污染，但為防止擴散，已放置吸油棉攔截。

位於壽豐鄉的鯉魚潭，每逢假日，不少遊客到這裡環潭健走、爬步道，或是踩腳踏船、划獨木舟等水面遊憩活動，今年縣府太平洋燈會也移師到當地展覽。春節年假過後，卻有民眾發現潭面出現暗紅色，靠近還聞到異味，紅色懸浮物主要分布在潭北、潭西附近。

花東縱谷國家風景區管理處鯉魚潭管理站主任蔡威平表示，經委託國立東華大學學者調查，確認是無毒的葡萄球藻。學者推測，應是近日溫差大，帶動湖底水流，底泥營養鹽遭到翻攪，加上近日天氣比較熱，讓藻類大量孳生。

蔡威平說，經學者解釋，葡萄球藻是無毒的天然物質，會自然沉到湖底，過去也曾發生過，但這次面積確實比較大，影響到景觀，因此先布設吸油棉和攔油索，嘗試吸附藻類。

鯉魚潭長年有優養化問題多年，2016年嘗試流放超過5000尾原生種黑鰱、白鰱，截至去年成效良好，流放物種經追蹤可長到30公分長；預計今年還會流放3000尾會吃藻類、浮游生物的黑鰱，透過自然生態形成，逐年改善鯉魚潭水質。

(中時 )