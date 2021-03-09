一名年約30歲的工程師上網開出擇偶8條件，還問網友「條件會太多嗎？」結果慘遭洗臉，遭酸「夢裡什麼都有」。有女網友表示這8項條件她完全符合，但最大的問題是，「我看不上原PO」，殺傷力十足。

這名工程師稱自己在鋼鐵廠上班，月薪約3萬8、年終固定2個月，換算下來年薪差不多54萬。父母擁有一棟市價300萬左右的房子，以及存款150萬元。

他自認家庭經濟狀況還可以，開出8項擇偶條件，包括年紀要小於27歲、身高155至160公分、體重不超過48公斤、月薪至少3萬6、長相順眼、會懂得打扮及穿著、家裡沒有負債、父母必須有存款和房產。

此文一出，隨即被眾多網友瘋狂吐槽，虧他去做夢比較快，「夢裡什麼都有」、「說真的，以你的條件，不要自取其辱」、「有這種條件的女生，通常有更好的選擇」、「所以交往後變49公斤會提分手嗎」、「我年薪是你的兩倍，都沒要求這麼多了」。

更有不少女網友直接否決，「你列的這些條件我都具備，但最大的問題是，我看不上你啊！都30歲了年薪還不到60萬」。

(中時新聞網)