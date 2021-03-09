美國NBA傳奇球星小飛俠科比布萊恩（Kobe Bryant）在2020年初因飛機失事離開，消息曝光震驚全世界，儘管過了一年多時間，仍讓許多粉絲感到懷念；近期科比的18歲大女兒娜塔莉（Natalia Bryant）傳出進軍時尚圈，帶著180公分傲人身高加入知名模特經紀公司IMG Models，成為超模姊妹花吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）和貝拉哈蒂德（Bella Hadid）的小師妹，未來備受期待。

科比和愛妻凡妮莎（Vanessa Bryant）婚後育有4個寶貝女兒，分別是Natalia、Gianna、Bianka、Capri，二女兒Gianna因為承襲父親超強運動細胞，最受球迷們關注，去年和父親遇憾事，讓不少人不免惋惜；但近期科比家傳出好消息，今年18歲的大女兒娜塔莉，遺傳父親優良基因，有傲人的180公分身高，學生時期還曾是排球員，長大後決定成為模特兒，讓父親在天上以她為榮。

娜塔莉（Natalia Bryant）傳出進軍時尚圈，帶著180公分傲人身高加入知名模特經紀公司IMG Models，成為超模姊妹花吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）和貝拉哈蒂德（Bella Hadid）的小師妹。(圖/ 摘自Natalia Bryant IG)

娜塔莉在IG透露自己從小就對時尚有興趣，「我從有記憶以來就想成為一名模特兒」，目前加入經紀公司後會努力學習，她認為這是增進自我和表現自己的好機會。

她的經紀公司官宣貼文一曝光，也受到多名超模回覆，包括吉吉哈蒂德、維密天使瑪莎亨特（Martha Hunt）、莉莉奧爾德里奇（Lily Aldridge）等等，大家都很歡迎娜塔莉的加入。一些科比的粉絲也都樂見其成，看到他的妻女在他離開後生活都能步入正軌，希望她們將來都能好好的。

(中時新聞網)