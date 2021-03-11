資深藝人曹西平，直來直往的性格，常針對演藝圈亂象做出見解，稍早於臉書發文再度痛批當今演藝圈亂象，對於現在藝人為了騙通告費，常在節目上亂掰故事，不僅讓他看了直搖頭，更怒斥：「拿著這份酬勞都不會不好意思嗎」。

曹西平表示演藝工作全都是自己打理，上節目做好該做的節目效果，拿應該獲得的酬勞，絕不會拿人家錢瞎混上節目，如今看到許多藝人在節目上捏造故事，無疑是為了騙取通告費，讓曹西平驚呼：「怎麼可以當著大家的面瞎扯」，更難掩怒火痛斥：「自己說的都不會心虛，自己拿著這份酬勞都不會不好意思嗎？你們把觀眾當作白痴？節目播出自己看了都不會覺得丟臉啊」。

演藝圈如果沒有過人的毅力跟堅持 你可能真的走不下去的 （藝人就是異於常人） 我沒有排場沒有人跟著 ㄧ切全部自己打理自己來 我就是真實做好我自己的工作， 我拿我該拿的酬勞 做好該做的節目效果 絕對不會白拿人家ㄧ毛錢在瞎混上節目， 絕對對得起自... 由曹西平的粉絲愛團發佈於 2021年3月10日 星期三

曹西平坦言對於這種亂象相當反感，換作自己若是內容不太符合，又或者自己沒有這樣子的故事，基本上都會推掉賺錢機會，不想要在節目上說的很心虛，一副就是來騙錢的樣子，接著強調只想簡單過日子，過著賺多少錢過多少錢的日子，至少節目播出時，自己看了心安理得，沒有白拿人家酬勞，因為上節目卻毫無貢獻，自己真的是做不來。

對此，網友也紛紛留言：「你說出觀眾心聲，的確會懷疑很多通告藝人所說的真實性，尤其是鬼故事」、「欣賞曹大哥坦白真實的一面而且非常敬業」、「很多藝人接業配也是看不下去，產品試都沒試，就說產品多好用，跟神一樣瞎啦」。

(中時新聞網)