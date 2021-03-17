凱渥男模張誌軒日前運動時，突然感到心臟不適暈倒驟逝，得年23歲，據悉是主動脈剝離導致血管阻塞過世，眼見人生無常，讓資深藝人曹西平感概不已，但也不忘回嗆酸民管好自己的嘴巴，因為罵過的話總會迴向給自己。
曹西平表示近來許多年輕藝人猝逝，不禁讓人聯想到去年的「小鬼」黃鴻升，以及日前的男模張誌軒，對於他們未享受到世界美好就離世，讓曹西平感概要活到老真是不容易的事情，接著話鋒一轉，提到許多酸民除了嘲笑諷刺資深藝人，更是不諱言直接詛咒，通常都是針對「變老」一事，對此，曹西平表示聽起來讓人覺得不受尊重，畢竟沒有人願意變老，更反嗆：「年輕人嘴巴不要這麼壞，有天這樣子的詛咒會降臨在你們的身上，不知道你們還可不可以活超過50歲」。
此外，曹西平表示希望說這些話的年輕人，未來字字句句都會迴向給你們，更直言：「嘴巴這麼壞這麼髒，應該很難活到老？最後這句話給你們這些賤人賤嘴，天有不測風雲，人有旦夕禍福，真的未必可以活到老」，字字句句都看得出曹西平怒氣未消。
眼見曹西平怒氣未消，網友也紛紛留言安撫：「給時下年輕人和酸民一個機會教育，應該尊稱『前輩』才對」、「長輩永遠有值得我們敬重跟學習的地方，這種言語霸凌真是不應該」、「老藝人三個字是語帶嘲諷或詛咒年紀大的語氣，讓人不舒服」。
(中時新聞網)
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