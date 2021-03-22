4月1日即將迎來巨星張國榮逝世19周年，當年他的才華魅力讓兩岸三地粉絲折服，至今仍是許多人心目中無法抹去的經典人物，而資深藝人曹西平也有感而發，回想起那段過往，他忍不住感嘆，「我永遠記得4月1日哥哥發生的事情」。

曹西平22日在臉書曬出張國榮的照片，只見張國榮身穿條紋短袖上衣，露出招牌靦腆微笑，手中拿著一本雜誌，封面正是曹西平和歌手江玲的身影，他在內文感慨，「時間好快啊，記得四月一日哥哥發生事情，讓大家真的嚇壞了，以為是愚人節在開玩笑，一切都不是真的」。

曹西平痛心地表示，當時大家都無法接受這麼棒的藝人就這樣離開，「哥哥不管是唱歌跳舞演戲作詞作曲，他都很有自己的風格跟魅力，現在的香港要出現這樣子藝人真的少之又少了」，同時透露自己當時和已故巨星梅艷芳在新加坡是同一間公司，當時梅艷芳帶他去看張國榮錄音，直呼對方「非常親切也非常愛開玩笑。」

當年哥哥在新加坡手上拿的雜誌封面 就是我跟江玲的封面雜誌 時間好快啊 記得四月一日哥哥發生事情 讓大家真的嚇壞了 以為是愚人節在開玩笑 ㄧ切都不是真的 大家也都不敢相信這是真的 無法接受 這麼棒的藝人就這樣子離開了 不管是什麼原因 都讓人無... 由曹西平的粉絲愛團發佈於 2021年3月21日 星期日

曹西平坦言，至今仍非常不捨張國榮的離開，「我不敢相信他走了這麼多年了，謝謝你帶給我們這麼棒的歡樂回憶。」張國榮的忌日又要到了，他也祝福成為天使的哥哥在天上一切開心，「不用再煩惱任何事情了，盡情跳舞盡情歌唱，無限思念」。

(中時新聞網)