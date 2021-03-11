前無線台簽約藝人陳積榮，在去年8月突然拍片曝光自己確診罹患第四期肺癌，且有擴散跡象，醫生當時也坦白告知他最壞的狀態可能只剩半年可活，雖然親友、女朋友都不離不棄並鼓勵他，陳積榮也積極每個月接受治療，但卻早一步被經濟壓垮，雖不想打擾人，但只能對外求幫助。

有段時間沒現身的陳積榮，近日再拍片，曝光了最新病況，坦言病情惡化得很快，影片中他臉色蒼白，身形也較公布罹癌時消瘦很多，連說話都不太有力氣，表示因為行動能力越來越差，每個月做各種化療、電療，但2月份時還是發現肺腫瘤變大，甚至咳血咳出莫名硬物，非常痛苦。

醫生建議他用第三代標靶治療藥，但每個月費用高達4萬港幣，政府確實有補助可申請，但需等到確定第一代標靶藥無效，才可以放款，陳積榮只能先自費，不但燒光積蓄，且第三代標靶藥在他身上副作用很大，嚴重腹瀉又腹脹，苦不堪言，但陳積榮仍希望活下去，因此出面求助，不禁哽咽：「我其實不喜歡打擾人，但真的沒辦法」。

影片曝光後，在網路上掀起討論，不但網友們捐錢、幫轉發，演藝圈也有許多明星出面相挺，港星林盛斌徵詢女兒們的同意後，連同她們的紅包錢都捐，陳自瑤也慷慨解囊，連女兒都拿出零用錢幫忙，盼盡微博之力，歌手馬浚偉為替陳積榮籌醫藥費，揪朋友開募款直播演唱會，一唱就是2個多小時，並獻上〈前程錦繡〉一曲，感性表示一職有關注陳積榮的病情，知道他一直很努力在對抗病魔，因此自己也想出一份力，呼籲眾人能熱心捐款，幫助陳積榮走上康復之路。

【很抱歉，要大家擔心了！】四期肺癌｜陳積榮｜籌錢醫病

(中時新聞網)