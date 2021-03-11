瞄準近期烘焙界掀起肉桂捲的風潮，全家便利商店11日宣布，即日起獨家販售世界麵包冠軍陳耀訓師傅的超夯新品「奶油乳酪肉桂捲」，消費者可至全台全家店舖預購，一盒2入、售價219元，採冷凍販售，購買時報會員電話號碼，全家還加贈Lets Cafe中杯熱美式乙杯。

全家表示，即日起至4/1，全家獨家導入世界麵包冠軍陳耀訓師傅的「奶油乳酪肉桂捲」，該款新品特色是以口感鬆軟香甜的肉桂捲，淋上奶油乳酪，滋味甜中帶鹹，無論早餐、下午茶都合適，會員購買還加送Lets Cafe中杯熱美式，將於4/14前全家APP隨買跨店取送出。

此外，全家也推出周末限定優惠活動，3/12～3/14和3/19～3/21連續兩周，每周五、六、日推出加碼優惠，會員單筆消費只要滿200元即贈50元購物金，每位會員每周回饋上限2次，購物金需在3/31前使用完畢，且不得兌換代收、代售、菸品。

另外，全家鮮奶集章活動也持續進行中，即日起至4/6止，凡購買指定鮮奶900ml以上規格商品任一件，即可獲得一個章，並加碼周末五、六、日集章加倍送，等於買一瓶可直接集到2個章，集滿10章可獲得購物金100元，單筆消費滿200元即可折抵使用。

(工商 )