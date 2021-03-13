燕巢區這群牛兒平日被圈圍飼養，因為受到野狗驚嚇，所以上街散心。（翻攝照片／林瑞益高雄報導）

對於網友日前在臉書社團貼文表示「在燕巢交流道前，近鳳東加油站，遇到牛群逆向逛大街」，岡山警分局獲報後，立即派遣員警到場處理，員警到達後牛群已離開該路段不知去向。藍寶堅尼又稱大牛，網友戲稱，碰到藍寶堅尼車隊。

經在地警方連夜調查，尋找到張姓飼主，飼主表示，她養的7隻牛有圈圍著，因為野狗闖入牛欄內，驚嚇到牛群，導致牛群於11日晚間逃離牛欄區跑到鳳東路上；經鄰居電話告知後，立即夥同友人與鄰居約20人四處尋找，在當晚11時左右，順利將牛群全數尋獲，並帶回牛欄內圈養。

警方依據道路交通管理處罰法條例第84條規定，對飼主掣單舉發，並勸導飼主要善盡管理責任，注意牛群管理，勿再發生類似情事。

岡山分局呼籲，飼主疏縱禽畜在道路上奔走，妨害交通，依道交處罰條例第84條「疏縱禽畜道路奔走」，可處新台幣300至600元罰鍰；民眾畜養各類動物應善盡管理責任，以避免發生交通事故衍生肇責。

(中時 )