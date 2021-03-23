香港資深男星廖啟智入行多年，演過許多膾炙人口的作品，包括《無間道II》、《新警察故事》、《無雙》等，更曾奪下2次香港金像獎男配角，不過近來傳出罹患胃癌住院治療，病情更一度惡化，因此不得不辭去接下的電影演出，才讓他的病情曝光。

據《東網》報導，廖啟智去年就診斷出罹患胃癌，由於不想讓別人為他擔心，始終隱瞞病情不為人知，只有身邊少數親友知道狀況，據悉在治療過程中，病情一度急轉直下，仍堅持不願意公開消息，還好憑著堅強意志力來抵抗病魔，以及親友紛紛拍攝影片為他加油打氣，才平安的從鬼門關前走一遭回來，他也強調因為充滿正面能量，才能逐漸康復起來。

擔任香港浸會大學電影學院擔任全職講師的他，本來答應協助參與畢業生的電影作品，不過因罹患胃癌無法拍攝，最後只能辭演，這才讓病況曝光，他受訪時坦承：「身體確實出了問題，所以要趁早修理一下」，為了不耽誤劇組進度才請辭，並強調：「請理解我需要安靜空間去調養身體，知道大家關心，但太多的問候，雖然是好意，也會是一種負擔，希望你們能體諒。」

去年網路上曾瘋傳他淪落街頭賣衣的影片，對此，廖啟智所屬公司發聲明闢謠，表示網路上流傳的影片，是廖啟智前年所拍電影《再見女人街》的劇照及花絮片段，影片中也可看到有工作人員在一旁，廖啟智甚至還拿著劇本，這也讓許多網友大讚：「演員演的就是像，以假亂真了」。

(中時新聞網)