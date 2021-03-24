好市多名牌外套超殺特價，價格直降2000元，苦主崩潰喊太早買了。（圖／好市多商品經驗老實說）

好市多名牌外套下殺至1200元！一名網友發文分享，逛好市多發現Tommy Hilfiger的長版外套特價中，比起原價直接便宜2000多元，超佛價格引起討論，許多網友覺得太便宜想要衝一波，貼文也釣出苦主哀嚎，先前以原價3299元購買，實在是太早買了。不過，也有網友提醒，這款外套是鋪棉的，不是羽絨衣，而且美版尺寸偏大，要買的人須斟酌一下。

一名男網友昨在臉書社團《好市多商品經驗老實說》發文分享，在好市多內湖店看到名牌外套大特價，原價3299元直接下殺成1200元，尺寸只有L和XL而已。從照片中可見，特價的外套為百貨公司常見的品牌Tommy Hilfiger，款式為男版的長版外套。

超殺折扣引起網友討論，「沒有最低只有更低」、「在台中南屯店看到這件外套時，最後一件已被別人收進購物車中，只能哭哭」、「1200可買」、「便宜，可以買起來放」、「可以下手了」、「看來該衝去好市多了」、「上周看到是1497元」、「嚇！我買的是原價」。

不過也有網友提醒，這款長版外套是鋪棉的，並不是羽絨服，而且美版尺寸會比較大要特別注意，像是他身高181公分、體重75公斤，試穿L號之後，覺得有點太大了，認為穿M號會比較合適，提供給大家參考一下。

另有網友吐槽說「台灣的天氣穿沒幾次」，上次看到發現超級厚重，拿起來就嚇到趕緊放回去，而且現在都這個時間了，買這件是要等年底再穿嗎？也有網友表示，上次看到特價外套也手癢買回家，結果卻發現路上一堆人都穿一樣的。

(中時新聞網)