前高雄市府市長室機要李昶志。（圖為中時資料照）

民進黨副秘書長林飛帆因月薪9萬元，被網友戲稱「林九萬」；反觀曾任韓國瑜總統競選發言人的李昶志，在國民黨落選後失業，以當外送員維生，藍綠幕僚境遇成強烈反差。曾創下國民黨最年輕區主委紀錄的曾建華，在「老闆」廖正井2016年立委連任失利後瞬間失業，如今開起咖啡屋，他坦言若無富爸爸，就要先想辦法顧好自己肚子，機會來了才能實踐理想與理念。

根據香港媒體《中評社》今日（1）報導，曾建華曾任國民黨立委廖正井服務處秘書，33歲接新屋區黨部、新屋區民眾服務社主委，創下國民黨當地有史以來最年輕區主委紀錄，如今卸下黨務的他，在35歲這年全力衝刺的已非政途，而是自己的咖啡之路。曾赴美國進修專業咖啡沖泡，並有咖啡大師大獎加持的曾，已擁有3家咖啡屋，店址正好就位於「前老闆」廖正井的選區內。

曾建華表示，自己雖在色彩偏綠的地區創業，但他認為大家機會都是一樣的，因為年輕人不太計較顏色，只要年紀相近都容易找到共同話題，他也擁有很多民進黨朋友，不必為了政治就劍拔弩張，只要在選舉時各自回歸本位即可。

談到是否藍營幕僚就比較命苦？曾建華表示，大家機會都一樣，不論跟哪個「老闆」、所屬哪個政黨，從政前都該有清楚認知：「台灣政治變動大，政治不是永遠。」自己的老闆落選，自己也瞬間失業，這些都是常態；如果自己沒有「富爸爸」，也不指望老闆幫忙找工作，那就要想辦法幫自己「保底」，這也正是自己選擇創業的原因。曾強調，顧好家庭也顧好自己肚子，如果機會來了，才能實踐理想與理念。

(中時新聞網)