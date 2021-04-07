台灣最美的風景是什麼呢？一名人妻日前於臉書社團發文，她與丈夫臨時購買了往返台東高雄的台鐵自強號車票，但回程兩人的座位相隔太遠，不抱期望的詢問了鄰座乘客換票的意願，卻意外遇上一名男乘客一口答應，讓她相當感動。

一名人妻5日於臉書公開社團《爆廢1公社》發文，內文指出，她與丈夫臨時需來回高雄台東，4日急忙訂票，卻發現僅有去程的位置安排在一起，回程的位置，一張在第1節，另一張則在第8節，距離相當遠。

人妻透露，她患有恐慌症以及幽閉恐懼症，乘車時需要丈夫陪伴，才能安定心神，因此回程時先嘗試向第1車的乘客溝通交換位置，卻吃了閉門羹；人妻說，後來不抱希望的詢問第8車的男乘客，沒想到對方卻一口答應，二話不說拿起大包小包的行李，走向相隔7個車廂的位置。

人妻說，「我發誓這是我這輩子看過最帥氣的背影，衷心感謝你。」文章曝光後，不少網友被暖哭，還有網友關心，對方的端點站是否與原PO相同，原PO則回應，「差一站」，並說對方的善舉她將銘記在心，若那位男乘客有看見文章的話，請讓她招待一頓飯；也有網友說，「密閉恐慌真的需要熟人在身旁，才能感到安心，我能懂你的感受，那位善舉人士，真的很棒。」

(中時新聞網)