雷神HELWS擊落無人機。

為因應中國大陸與伊朗的無人機蜂群戰術的威脅，美空軍積極強化雷射與聲波武器的研發與部署。美「C4ISRNET」7日報導，美國空軍已和雷神技術公司簽署1,550萬美元(約新臺幣4.44億元)合約，由雷神技術負責為安裝於沙漠越野車上的「高能雷射反無人機系統」(High Energy Laser Weapon System, HELWS)，進行系統升級。

雷神於3月底發布聲明表示，「歷經數千小時的運作，HELWS已證明其實力；如今，我們又獲得新機會為空軍打造另一套更強大的雷射系統，從而在空軍基地防空計畫踏出關鍵的一步」。

報導中表示，雖然雷神生產的高能雷射反無人機原型系統，是安裝在沙漠越野車輛上；但根據升級合約內文，升級後的系統交付時並不會安裝在車輛上，從而開啟在不同載台上使用的可能性。

目前最新合約已由空軍壽命週期管理中心(Air Force Lifecycle Management Center)發布。該單位也負責HELWS的測試，進而界定未來反無人機生產計劃的需求，並提供建議給採購單位。合約中規範，雷神將協助空軍進行野戰測試，並培訓操作官兵。

2019年8月，雷神拿下美空軍研究實驗室的2,380萬美元合約(約新台幣6.82億元)，為其生產2套高能雷射反無人機原型系統。同年10月，雷神交付首套高能雷射反無人機系統；美國空軍隨後則再度加碼，與雷神簽署1,310萬美元合約，以購買第3套原型系統。

報導中指出，高能雷射反無人機系統使用導能光束摧毀小型無人飛行系統。只要將導能光束投射在來犯威脅上5秒，便可擊落3公里內的無人機；且操作簡單，士兵就像在打電動一樣可透過遙感或筆電加以操作。在空軍計畫中，HELWS主要用於協助基地防禦小型無人機的威脅。目前雷神已交付3套原型系統；第一套原型系統於2020年初部署海外測試(雷神官網則稱2019年部署)，第二套原型系統則於同年稍晚部署。

(中時新聞網)