繼去年多芬限量款小熊維尼禮盒造成的瘋狂搶購，今年趁著櫻花季到來，多芬與迪士尼再度合作推出多款軟萌角色新品組，除了療癒無法出國賞櫻的心情，今年不只髮品，多芬從秀髮到身體清潔通通一手包辦，讓少女們一踏入浴室即能享受一天最放鬆的洗沐時光，洗去一整天的疲勞感。

經典的多芬沐浴乳當然就是要跟迪士尼最火紅的當家CP合作，可愛又甜蜜的米奇米妮化身洗香香造型，跟妳一起享受沐浴後意想不到的清爽；多芬旗下髮品則將與俏皮機智的奇奇蒂蒂、勇敢自信的小飛象、還有清新可愛的小鹿斑比合作，它們將化身粉嫩櫻花造型，針對不同秀髮問題給予極佳照顧，讓妳的頭髮呈現完美柔順感，自然擁有春天般好心情。

藍風鈴豐盈蓬鬆洗髮露搭配限量版小飛象娃娃，扁塌髮質適用，為髮根注入空氣感，散發夢幻藍風鈴花香調，讓秀髮蓬鬆不扁塌。（邱映慈攝）

多芬植萃洗髮系列在去年夏天首度採用日本保養新概念，將源自天然植物精華油化成的花瓣加入洗髮露中，讓妳在夢幻花香調中潔淨且帶走秀髮髒汙，全系列0矽靈配方，洗完後清爽不乾澀，髮質瞬間柔順有光澤。多芬植萃洗護髮系列這次有滿足不同髮質需求的精華油花瓣洗髮露及護髮油分別搭配4款可愛到不行的迪士尼角色一起加入耍萌，只要購買限量禮盒就能獲得超軟萌娃娃，不可錯過的超可愛限定組合，必須立馬下單。

櫻花柔順保濕洗髮露搭配限量版奇奇娃娃，乾性毛燥髮質適用，能深層修護直達髮芯，散發夢幻櫻花香調，讓秀髮柔順不毛燥。（邱映慈攝）

蜂蜜安瓶精華護髮油搭配限量版蒂蒂娃娃，使用後秀髮散發輕柔香甜氣息，一瓶雙效乾濕兩用免沖洗。（邱映慈攝）

多芬沐浴乳長年深受廣大網民喜愛，在去年夏天全系列更是全面新升級，新上市的清爽水透益生元配方，能強化肌膚天然屏障提高鎖水力，洗起來更是水潤不黏膩，清爽還帶有滿滿幸福感的白桃、柚子等香氣，具備優秀保濕度與清潔力，連美國皮膚科醫師都是優先推薦多芬，購買迪士尼系列多芬沐浴禮盒組還可獲得限量洗香香米奇和米妮玩偶，迪士尼粉絲不能錯過。

清爽水嫩沐浴乳搭配限量版洗香香米奇娃娃，有效補水，蘊含清新小黃瓜與綠茶精華，清爽暢快帶走黏膩感。（邱映慈攝）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出2名粉絲，每人可獲得迪士尼系列多芬禮盒組*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2021/4/14

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)