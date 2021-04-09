人妻離婚爽收18間房，東區地主恢復單身，超狂贍養條件讓網友全跪了。（圖／翻攝自雷丘律師就決定是你了）

太狂了！一名律師分享一張離婚協議書，只見夫妻離婚是因為看不慣另一半「遊手好閒」、「沉迷手遊」，在離婚協議書上寫著，每月未成年子女的扶養費為50萬元，財產分配共給了前妻18間房，超狂恢復單身條件讓網友全看呆，不少人好奇，到底是哪款手遊，值得放棄家產淨身出戶？

雷丘律師今在臉書粉專「雷丘律師就決定是你了」上PO出一張離婚協議書，只見這對夫妻離婚竟是因為看不慣另一半「遊手好閒、不事生產、沉迷手遊，棄家庭子女於不顧」，因此協議要離婚。

在離婚協議書中也提到關於「未成年孩子的扶養費」及「財產分配」的事宜，其未成年孩子每個月的扶養費就高達新台幣50萬元；更扯的是，財產分配的部分提及的18間房子都是高級地段，包括台北市仁愛路四段的7間房、忠孝東路四段的5間房以及松智路上的6間房，超狂贍養條件讓經手律師忍不住直呼，貧窮限制了我的想像。

貼文引起網友討論，「每個月50萬不重要，仁愛路、忠孝東路和松智路的全歸老婆？請問一下是哪款手遊，值得放棄家產淨身出戶？」、「甲方再生產下去我們要怎活？」、「甲方應該不是『玩』手遊，是整個遊戲伺服器甚至整間遊戲工作室都讓他養了吧？」

(中時新聞網)