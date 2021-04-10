紐約洋基外野手「法官」賈吉(Aaron Judge)究竟發生什麼事，總教練居然也說不上來。賈吉受傷了嗎？面對媒體的追問，總教練布恩(Aaron Boone)說：「這是個好問題，我不知該如何回答。如果我回答yes或是no，那還要包含很多層面。我今天(10日)沒排他出來，我認為他可以上場，24小時內會再評估。我還不確定。」

Clear the bases, dawg pic.twitter.com/ZT4Jsuycyx — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) April 9, 2021

總教練說了很多話，實際卻什麼也沒說，賈吉本人沒出來，他因為防疫政策不能隨隊。布恩進一步解釋：「我們只是要確定軟組織像是小腿、大腿後肌、側腹肌，這些是你必須感覺良好的部位，當你傷到它們，就要設法不讓它們復發或是惡化。」他強調要把眼光放遠。

意思是說賈吉有舊傷，只要身體不適就會被當成警訊，所以不能讓他上場。賈吉的左肩、右手腕、左腹斜肌都受過傷，事實上他從2017年以後就沒打過完整的球季，每季都打不滿500個打席(不到打擊排行榜的門檻)，去年縮水球季他只打了28場。

洋基10日客場對戰坦帕灣光芒，這被視為去年季後賽失利(2勝3負被光芒淘汰)的復仇戰，沒想到被光芒以10-5打得抱頭逃去。洋基季外買來的賽揚獎投手克魯伯(Corey Kluber)在第3局就被打下場，失掉5分(3分責失)，勒馬修(DJ LeMahieu)還出現要命傳球失誤。勒馬修是二壘金手套，但是厄薛拉(Gio Urshela)接種新冠肺炎疫苗出現副作用，只好換勒馬修代守三壘，讓光芒前4局就暴打9分。

(中時新聞網)