台中市長盧秀燕13日在市政會議公開感謝前台中市長張溫鷹、胡志強、林佳龍接力整治，環境綠美化，重現綠柳川風華。（盧金足攝）

綠川、柳川是台中市的城中之河，也是市區最佳親水空間，台中市長盧秀燕13日在市政會議公開感謝前台中市長張溫鷹、胡志強、林佳龍接力整治，目前整治到南區，強調生態化，沒有很多水泥施作，環境綠美化達到親水性，重現綠柳川風華。

盧秀燕表示，整治水域不再只是遠觀，中興大學康橋水岸成為熱門打卡點，民眾漫步其中，了解水文化，水利局還與當地公民團體一起追尋歷史文化，進一步保留活化。

水利局長范世億說，「綠川水文化暨環境教育館」是水利局於綠川台中路至民生路段設置的展示空間，除外觀採仿舊風格，呈現早期綠川河畔「吊腳樓」意象，更將老台中人共同記憶中的「吊腳樓」故事及模型展示其中。

讓早期吊腳樓居民流連忘返、懷舊心緒滿溢，也讓來訪旅客們有不一樣的體驗，「看見台中城-隱者地圖」為長期關心綠川的在地團體，透過「台中聖心關懷協會」培訓弱勢族群及街友成為「城市導覽員」，為綠川盡心力，更得以展現自我生命價值。

綠川幾乎貫穿舊城區，整治工程影響範圍大，盧秀燕感謝張溫鷹、胡志強、林佳龍歷任市長推動整治工程，水利局團隊傾聽民意，不斷與公民對談，取得共識修改執行計畫，改善環境景觀同時兼顧居民生活需求，綠川整治不只治水，更展現水的文化與歷史。

綠柳川近年來也成為台中耶誕節與新春期間的大型裝置藝術空間，展出美麗的燈飾，讓綠柳川在過年期間都能夜夜閃亮，成為民眾遊憩休閒的好去處。

(中時 )