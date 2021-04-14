女星斯亞（糖果）從綜藝節目《我愛黑澀會》出道，當時以精湛舞藝和甜美外型受到不少觀眾喜愛，每次登台表演也都獲得各種稱讚，節目收官後，近年來她轉型成通告藝人，跑遍各大綜藝節目，人氣不減；日前斯亞分享近況，曬出未戴放大片的自拍照，眼球顏色竟遭疑「非天生」，讓她看了十分尷尬。

斯亞平時樂於分享各種生活點滴或工作美照在社群平台，12日她在IG上傳一張在家的自拍，提到「最近不愛戴放大隱眼（隱形眼鏡），這是我天生的眼球顏色」；照片中斯亞一臉精緻妝容，水汪汪大眼睛盯著鏡頭，看起來就像個活生生的洋娃娃。

斯亞近期不愛戴放大片，天生眼球顏色卻美暈大票網友。(圖/ 摘自斯亞IG)

大票網友發現沒有放大片的修飾，斯亞雙眸更是美得令人驚艷，「那妳真的是不用戴耶」、「也太美了吧」、「超級無敵美」、「太美啦別戴了」、「怎麼那麼美」、「以為是洋娃娃」、「天生的就好美了」。

不過，也有人質疑斯亞，「天生眼球就是這個顏色嗎」，讓她看了傻眼又尷尬地回應，「不然有可以整眼球顏色的地方嗎？ㄨㄟ～」；另外有一些網友誇讚她很會化妝，還敲碗斯亞的眼妝教學。

(中時新聞網)