性感女星梁云菲透過綜藝節目《國光幫幫忙》出道，火辣外型和惹火身材讓她成為「國光女神」，離開節目後也活躍於各種綜藝節目，過去更曾和男星金剛交往1年，單身半年後傳出和攝影師熱戀；近期梁云菲卻悄悄和攝影師男友分手，恢復單身後竟辣曬上空照，胸前只有覆蓋沙子，性感程度讓網友噴鼻血，嗨喊「想把沙子撥掉」。

梁云菲和金剛交往期間，愛得高調，連分手都相當果斷，當時讓不少人誇讚她「敢愛敢恨」，單身半年多後也公開和攝影師男友交往的消息，兩人原本愛得熱烈，但根據《ETtoday星光雲》報導，不久前梁云菲已主動提分手，彼此退回朋友關係，梁云菲再度恢復單身。

梁云菲曬上空照，胸前只有覆蓋沙子，性感程度讓網友噴鼻血，嗨喊「想把沙子撥掉」。(圖/ 摘自梁云菲IG)

今（14）日梁云菲在IG限時動態分享多張工作美照，打扮成美人魚在海邊拍攝，其中更有一段上空影片，她的胸前用胸貼遮住重點部位，上方再覆蓋海邊沙子，看起來就像上半身一絲不掛，性感程度破表；一旁的朋友也忍不住伸出手，試圖撥開沙子，畫面看了令人不禁鼻血直流。

許多網友被梁云菲大膽裝扮美暈，激動表示「想把胸前的沙子弄乾淨」、「太性感了吧」、「眼睛不知道該放哪」、「想變成朋友的手」、「娜娜真的是女神」、「恢單的娜娜依舊那麼美」。

(中時新聞網)