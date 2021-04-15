俗話說，一個人的善良需要帶點鋒芒，其實在愛情裡也是如此，唯有愛得不委屈才能走得長久，搜狐網命理專欄點名，白羊、雙子、天蠍以及摩羯座的人感情中過於被動，常常被當濫好人，就連面對異性的追求都學不會拒絕。

▍1. 巨蟹座

巨蟹座性格非常內向，在不熟悉的人面前會表現得膽小害羞，他們在人際關係及感情中都很被動，因此社交能力方面比較弱勢，加上他們又是臉皮很薄的人，不論誰要求巨蟹座做什麼事情，巨蟹座都會礙於面子不好意思拒絕，就連面對異性的追求，巨蟹座都學不會拒絕，常常讓自己為此煩惱。

▍2. 白羊座

白羊座虛榮愛面子，過於在乎面子常常讓他們過得很累，對於感情更是很被動，白羊座很容易受到別人影響，在感情中，他們對自己缺乏主見與自信心，對另一半也缺乏信心，因此特別在意別人的評價和看法，所以白羊座內心其實是個自卑的人，在感情裡過於被動，學不會拒絕。

▍3. 雙魚座

雙魚座性格溫柔善良，對人特別真誠友好，不僅沒有心機，更是對誰都能掏心掏肺，是個特別重感情的人，但這種性格讓雙魚座在感情裡面特別容易吃虧，當雙魚座真心愛上一個人的時候，就會全心全力付出，把另一半當成自己的全世界，變成典型的戀愛腦，很容易在愛情中迷失自我，以至於在感情裡總是學不會拒絕，哪怕對方要天上的星星，雙魚座也會去摘。

▍4. 摩羯座

摩羯座性格害羞內向，不擅長社交，在人多的場合裡會顯得有點孤僻，所以摩羯座習慣沉默，不愛多說話，有什麼心事也總是藏在心底，從不表露出來，他們只喜歡跟自己較勁，因此摩羯座在旁人眼裡總是一副高冷的模樣，其實摩羯座內心是一個比較缺乏自信與安全感的人，他們渴望關愛，在感情裡過於被動，總是學不會拒絕。

(中時新聞網)