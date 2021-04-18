「2021 ZEPRO RUN 全國半程馬拉松-台中場」豐原熱情起跑。（台中市政府提供）

超過4千名跑者踴躍參加。（台中市政府提供）

響應防疫新生活運動，全統運動用品股份有限公司舉辦「2021 ZEPRO RUN 全國半程馬拉松-台中場」，18日於豐原體育場起跑，超過4000名跑者參加，最高齡93歲的跑友劉心鈺女士也完成6公里挑戰；市府運動局長李昱叡說，期透過舉辦多元賽事，提升能見度帶入觀光效益，養成市民運動習慣及風氣。

運動局表示，呼應台中酷城市酷運動精神，今年ZEPRO RUN 台中豐原半程馬拉松活動共有3種不同路線，分別是健康組6公里、路跑組11公里、半馬組21公里，行經河濱葫蘆墩公園、后豐鐵馬道、九號隧道，沿路景色充滿田園風光與鄉村景緻外，還有雄偉壯觀的花樑鋼橋，横跨在大甲溪寬廣的溪谷上，跑者沿途可欣賞大自然山與水的景觀，享受跑步帶來的樂趣。

運動局指出， 除豐原在地豐富的人文景觀外，主辦單位也在現場舉辦抽獎活動，現場抽出50雙雲豹一代競速慢跑鞋，吸引各地跑者前來參加，今日活動健康6公里組，更有高齡93歲的跑友劉心鈺女士遠從宜蘭來參加並順利完賽，激勵現場每一個人。

李昱叡指出，市府積極打造酷城市酷運動，期望市民朋友能養成運動的好習慣，促進全民健康，同時結合運動城市行銷，也鼓勵大家，此趟來到豐原參加路跑賽事外，別忘了為自己安排一趟好吃、好玩、好好拍旅程，感受豐原在地美食及文化。

運動局強調，主辦單位全力配合疫情指揮中心防疫政策，依據衛福部頒布公告內容，參與活動期間，所有選手及陪伴者進入會場皆須測量體溫、手部消毒；會場須全程戴口罩，補充水分外禁止飲食，手機保持開機，並落實參賽人員實名制登記；並於賽道回程設置跑者緩衝區，協助跑者緩緩呼吸，另也加強流動廁所門把消毒，做好防疫措施。

(中時 )